Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 19:30 h

El popular humorista Stephen Colbert dedica un dels seus monòlegs a parlar de la situació al país

L'empresonament de la meitat del govern legítim català ha ocupat en les darreres hores nombrosos espais en la premsa internacional i, fins i tot, ha arribat a protagonitzar un dels principals ‘Late show’ dels Estats Units, presentat pel popular humorista Stephen Colbert a la cadena CBS. Colbert ha centrat un dels seus monòlegs en la situació actual que viu Catalunya, ple de sarcasme, i sota el títol "Espanya: un altre país intentant restablir la democràcia".

En un to marcadament irònic, per tal de posar en context els espectadors sobre com el Parlament va declarar la independència el passat 27 d'octubre, Colbert anuncia que "hi ha una crisi a Espanya": "Espanya ha empresonat vuit dels membres del govern i ha emès una ordre de detenció per al seu president, exiliat a Bèlgica. Tot plegat mentre el primer ministre espanyol ha dit: ‘He decidit convocar unes eleccions lliures, netes i legals per a restaurar la democràcia.’ Tothom sap que no hi ha res més democràtic que empresonar tothom que ha estat escollit", diu l'humorista entre els aplaudiments del públic.



Colbert dedica uns cinc minuts del seu programa a repassar la història de Catalunya, en una secció que anomena "el mal comportament d'Espanya" i que caricaturitza amb la imatge d'un 'torero'. L'humorista destaca que els catalans tenen la seva llengua, cultura i lleis pròpies. "Catalunya va ser independent en una ocasió", diu en referència al moment anterior a que Ferran II d'Aragó i Isabel I de Castella unissin els seus territoris en el Regne d'Espanya. "Estaven tan contents que van enviar Cristòfor Colom a ensenyar els natius americans que divertit és ser part d'Espanya", bromeja el presentador. Colberg també destaca la repressió que van viure els catalans durant la dictadura franquista.



D'altra banda, el presentador afirma que Catalunya és "una potència econòmica" dins l'Estat espanyol i assenyala que "els catalans consideren que paguen massa impostos i que estan poc representats en un país que encara té rei". Colbert acaba el seu monòleg enviant un missatge al poble de Catalunya: "els americans sabem algunes coses sobre desfer-se d’una monarquia que et fa pagar uns impostos injustos i també sobre com començar un país nou" i els demana "coratge i determinació".