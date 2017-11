Millo afirma que el procés “afecta de manera més significativa a l’ocupació hotelera” que els atemptats d’agost

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 20:00 h

Utilitza una enquesta d’opinió del ministeri per intentar refermar la seva tesi, tot i que reflexa que baixa el nombre d’establiments que diuen veure’s afectats des de l’1-O

ACN.- El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest divendres que “la situació actual a Catalunya”, amb la crisi oberta entre l’Estat i la Generalitat, “afecta de manera més significativa a l’ocupació hotelera que la del mes d’agost” amb els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Millo basa la seva tesi en una enquesta que el ministeri d’Energia i Turisme fa entre els hotelers de Barcelona -tot i que a l’encapçalament del seu resum ho fan passar pel “comportament del turisme a Catalunya”- i de la que només especifica algunes de les seves dades.

De fet, la pròpia informació aportada per Millo i el ministeri assegura que el 56,9% dels hotelers enquestats afirmen veure’s afectats per la situació actual i que el 42,4% percep el contrari. La mateixa enquesta xifrava en un 73,5% els hotelers que deien sentir-se afectats per la crisi després de l’1-O, però tot i aquest descens, el ministeri i Millo se centren en comparar la xifra amb l’opinió que tenien els hotelers després dels atemptats terroristes. I és que, segons l’enquesta, a l’agost un 48% d’hotelers afirmaven que els atacs havien afectat la seva activitat, i sis setmanes després de l’atemptat, la xifra era del 4%. Millo compara l’opinió de l’enquesta d’ara i la d’agost, i la percepció dels hotelers quatre setmanes després de l’1-O i la que tenien sis després de l’atac terrorista, per concloure que “hi ha ara major afectació” que amb esl assassinats de la Rambla i Cambrils.

A més, Millo i el ministeri asseguren que l’enquesta determina que els hotels que afirmen veure’s afectats per la crisi catalana –el 56,9% del total- creuen que sense el conflicte actual estarien en un nivell d’ocupació del 88%, quasi 5 punts per sobre del que afirmen tenir. Però les previsions i percepcions dels hotelers fallen quan la mateixa enquesta assegura que per a la setmana actual “els hotelers esperaven una ocupació del 81,1%” i, en canvi, les dades reals afirmen que han tingut un 83,4%. Tot i això, el ministeri i el delegat del govern afirmen que el nivell d’ocupació hotelera “baixa lleugerament” respecte del 84,1% de la setmana anterior “pels darrers esdeveniments” derivats de la crisi catalana.

Les mateixes xifres del ministeri van fixar una caiguda de l’ocupació fa dues setmanes, quedant en un 77,1%. La recuperació de 7 punts que ha experimentat l’ocupació des d’aleshores, però, no és rellevant per al govern espanyol, que prefereix assegurar que el que ha passat aquesta setmana passada a Catalunya “torna a produir una tendència negativa”, encara que la diferència es xifri només en un 0,7%.

A l’estudi del ministeri també es parla de les cancel·lacions en l’ocupació hotelera, i s’afirma que hi ha hagut un 9,9% de reserves anul·lades en aquesta setmana, “el més alt de les darreres setmanes”, i afirma que “habitualment estan al voltant del 6-7%”.

Per últim, les dades que aporta el ministeri i que Millo aquest divendres ha volgut remarcar, asseguren que les reserves de vols internacionals a Barcelona entre l’1 de setembre i el 30 de novembre han caigut un 0,8% respecte del mateix període de l’any anterior. Com que les xifres del govern espanyol diuen que a meitat d’agost existia un creixement del 10%, el ministeri relliga la caiguda amb aquesta dada general que vincula a la crisi institucional, però enmig també hi ha els atemptats terroristes i la seva conseqüent baixada en les reserves.

Malgrat les conclusions que Millo i el ministeri extreuen, el delegat ha reconegut que l’enquesta que es fa als hotelers no pregunta en cap moment si la causa de la seva percepció en el creixement, l’ocupació o l’afectació al seu negoci és el procés català o qualsevol altre esdeveniment polític o social.

La culpa de l’augment de l’atur també per a l’1-O

L’atur s’ha incrementat a tot l’Estat, segons les darreres dades aportades pel govern espanyol. Però Millo ha volgut vincular l’augment de Catalunya al procés sobiranista, l’1-O i la crisi institucional actual. De fet, en preguntar-li si hi havia alguna informació que fes patent aquesta relació directa, el delegat del govern s’ha limitat a dir que “l’anàlisi s’extreu de la comparació amb la resta de comunitats i amb la sèrie dels darrers mesos”. “Tothom sap que des del referèndum i la DUI, unes 2.000 companyies han decidit abandonar Catalunya. Això demostra que la situació d’inestabilitat i el pitjor funcionament de l’atur té relació directa amb aquest fet”, ha reblat el delegat. A més, segons Millo aquesta tesi ve reforçada pel fet que “s’ha comprovat que a Catalunya la creació d’ocupació s’ha aturat, que al darrer mes només s’han creat 1.700 llocs de feina nous quan en altres comunitats semblants com València s’han creat 38.000”.