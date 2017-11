Super Potato Potato in the Super-market Potato in the Super-market

3 de novembre de 2017, 18.29 h

Jo proposo un dia de vaga general amb bloqueig de carreteres, trens, etc per cada un dels presos politics que hi ha a la preso.

A cada ofensa o provacio un dia mes de vaga.



A veure qui aguanta mes, o nosaltres o la prima de prima de risc espanyola o la economia espanyola.



Ni un pas enrera.



Ja us asseguro que la justicia espanyola no sera tan rapida i tan contundent.



Quan hi ha vagues salvatges de camioners a Fransa, acaben aconseguint el que volen. Ells aturen el pais i es el que hem de fer... Llegir més