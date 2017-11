Amnistia Internacional condemna la decisió de Lamela de mantenir Sànchez i Cuixart a la presó

L'organització alerta l'Estat que segueix "de prop" el procediment judicial per comprovar que compleix amb totes les garanties.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

#1 Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya 3 de novembre de 2017, 20.43 h La jutge emet l'ordre internacional per capturar Puigdemont.



L'ordre és pel president de la Generalitat i els consellers que es troben ara mateix a Bèlgica.

La magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela ha emès aquest divendres l'ordre internacional de cerca i captura del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers que es troben ara mateix amb ell a Bèlgica.



Lamela inclou en l' ordre de Detenció Europea (OEDE) i Ordre de recerca i captura Nacional i ... Llegir més

4 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal