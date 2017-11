No hi ha cap vot

Puigdemont és a Bèlgica des de dilluns, juntament amb els consellers destituïts Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. El seu objectiu és donar continuïtat al govern legítim de Catalunya -segons les seves paraules- amb "llibertat i seguretat”."Ens considerem un govern legítim i cal que hi hagi una continuïtat, sobretot per explicar al món què passa a Espanya", explica a l'entrevista, un dia després que la justícia espanyola hagi empresonat la meitat del Govern. Sobre les eleccions del 21-D, diu que "volem que siguin en les condicions més normals possibles, i això no és possible amb un Govern a la presó".Preguntat pels periodistes sobre com farà campanya si és a Bèlgica, Puigdemont assegura que podria fer-la des de qualsevol part del món perquè "som en un món globalitzat".Podeu veure el fragment de l'entrevista al següent enllaç: https://www.rtbf.be/auvio/detail_interview-exclusive-de-carles-puigdemont?id=2273440