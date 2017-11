Segon dia de mobilitzacions massives arreu del país contra l'empresonament del Govern

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 21:15 h

Milers de persones s'han reunit a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Brussel·les en senyal de protesta

Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida... i, fins i tot, Brussel·les. Milers de catalans s'han mobilitzat arreu del país i a la capital europea per demanar la llibertat dels presos polítics del procés.

Vista aèria de plaça Sant Jaume amb milers de persones concentrades amb pancartes de 'Llibertat presos polítics' © Andrea Zamorano

Prop d'un centenar de persones s'ha concentrat davant de la Comissió Europea, convocats per l'ANC a Brussel·les. Els assistents han encès unes espelmes formant un llaç de llum a terra per emular el llaç groc que reivindicava fins ara l'alliberament de Sànchez i Cuixart. Entre els diversos càntics que s'han fet durant prop d'una hora s'ha escoltat "llibertat, presos polítics", "no és democràcia, és una dictadura", "no hi ha presons per tanta dignitat" o "Puigdemont, el nostre president". Les persones reunides han cantat 'L'estaca' i han lluït cartells de protesta i banderes. A més, alguns han tingut paraules també per a la Unió Europea a crits de "vergonya".

Unes 8.000 persones –segons la Guàrdia Urbana de Barcelona– han omplert aquest divendres al vespre la plaça de Sant Jaume de Barcelona i els carrerons que hi desemboquen per demanar la llibertat dels vuit consellers que es troben a la presó per ordre de l'Audiència Nacional des d'aquest dijous, així com dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, que sóm a Soto del Real des del 16 d'octubre. "Llibertat, presos polítics" ha estat una de les proclames que més ha ressonat; el mateix lema de la pancarta que han desplegat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu accidental d’Òmnium, Marcel Mauri, acompanyats per representants de diverses formacions polítiques. En la pancarta, hi havia dibuixats els rostres dels deu empresonats. La protesta ha estat convocada per Crida per la Democràcia, que havia demanat protestar davant els ajuntaments aquest divendres a les 7 del vespre.La Plaça del Vi de Girona s'ha omplert també de nou i ha estat l'escenari des d'on els exdiputats Benet Salellas i Magda Casamitjana han demanat a les 4.000 persones que han assistit a l'acte "unitat d'acció", de cara a les properes setmanes. "Jo tinc molt clar que no vull viure en un estat que té gent innocent a la presó", ha reblat Salellas. Casamitjana ha criticat el PSC – el seu antic partit– i ha deixat clar que "ningú ha enganyat els independentistes". "Que diguin el què vulguin, Junts pel Sí ha complert", ha exclamat, i ha assegurat que "tot està a punt per a la República". El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, s'ha mostrat afectat per l'empresonament de Dolors Bassa, de qui ha assegurat que és "una bona persona". "No és normal que un estat tanqui algú com la Dolors", ha lamentat.A Tarragona, més de 4.000 persones s'han concentrat per segon dia consecutiu a la plaça de la Font. Amb centenars de pancartes de 'SOS Democracy' o 'Llibertat', els manifestants també han cantat "Puigdemont, el nostre president" i s'han tornat a sentir crits de "Ballesteros, dimissió", just davant de l'edifici de l'Ajuntament. L'exvicepresident del Govern i exlíder d'ERC Josep Lluís Carod Rovira i l'actor Oriol Grau han estat els encarregats de llegir el manifest, en què Carod Rovira ha reclamat "una gran victòria" el 21-D i ha retret el paper de la Unió Europea en l'assumpte català.I unes 2.000 persones han tornat a omplir, com ja van fer aquest dijous, la plaça Paeria de Lleida. Els assistents han començat la manifestació amb deu minuts sense parar de crits de "llibertat". Després han seguit amb altres consignes com ara "Lluitarem fins al final", "Visca Catalunya lliure" o "Vaga general". La concentració ha finalitzat amb el cant dels Segadors. Molts dels assistents no han pogut tampoc accedir a la plaça Paeria i han omplert els carrers del costat per on s'hi accedeix, des de la plaça Sant Joan i des de l'Eix Comercial. També s'han sentit alguns crits per demanar la dimissió de l'alcalde Àngel Ros (PSC).