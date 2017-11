Dante Fachín difon un document 'secret' de Podemos que conspira contra ell

Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 11:00 h

S'intenta evitar un que el partit s'alineï a Catalunya amb els independentistes pel perjudici estatal que li podria comportar

Albano Dante Fachín ha difós a través de Twitter un document 'secret' de Podemos en què es conspira contra ell.

"Vull un Podem Catalunya on això no passi. Mai havíem tingut por de parlar amb ningú! Així no, Pablo Iglesias", ha escrit el líder polític. La piulada va acompanyada del document, encapçalat amb l'advertència "No difondre per xarxes públiques", en què s'expliquen els detalls d'una campanya per evitar que Podem Catalunya es pugui alinear amb forces independentistes.



"Atesa la situació política actual a Catalunya no ens podem permetre que Podem faci un front comú amb els sectors independentistes, ja que una acció com aquesta perjudicaria el nostre partit greument en l'àmbit estatal", s'hi indica al segon paràgraf del text. Al primer, s'hi diu que des de Podem Catalunya i des de Podemos porten "molt de temps patint les bogeries del senyor Albano Dante i la seva direcció".



Una campanya "en positiu"



Al document també es diu que ha "arribat l'hora" de "sortir a les xarxes" i "guanyar aquesta batalla". I es donen indicacions sobre com llençar una campanya o sobre com programar tuits.

També s'especifica que la campanya ha de ser "en positiu" i "de manera constructiva". Finalment s'indica el marc de la campanya: "No volem anar en un bloc sobiranista, volem anar com sempre ha anat Podemos i com ha guanyat dues eleccions generals".





Quiero un @podem_cat donde esto no pase. Nunca tuvimos miedo de hablar con nadie! Asi no, @Pablo_Iglesias_ pic.twitter.com/zwWDFwF3rg — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) November 2, 2017 I acaba: "Allò fonamental és que el marc sigui que no volem ser independentistes".

