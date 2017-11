Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 11:05 h

L'organització de l'esquerra independentista secunda la vaga general del 8-N per "aturar el país", demanar la llibertat dels presos polítics i defensar la República

L'organització Poble Lliure proposta una "candidatura àmplia" per guanyar les eleccions del 21-D.

En un comunicat, la formació de l'esquerra independentista, vinculada a la CUP, subratlla que en els propers comicis cal "materialitzar" una majoria parlamentària que constati el rebuig a l'article 155 i es comprometi a fer efectiva la República a partir del 22 de desembre.Així doncs, Poble Lliure s'emplaça a treballar per una llista "guanyadora" que dissenyi l'acció governamental que durà a terme per implementar les estructures i la legalitat republicana, a més de treballar pel seu reconeixement internacional.Finalment, l'organització secunda la vaga general del 8 de novembre per "aturar el país", demanar la llibertat dels presos polítics i defensar la República.