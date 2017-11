Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 12:45 h

Manilles per l'esquena, escorcolls sense roba, ferides i l'himne d'Espanya en bucle són alguns dels maltractes que haurien patit en el trasllat a presó

L'advocat dels consellers empresonats del PDeCAT, Jaume Alonso-Cuevillas, ha donat detalls dels maltractes que presumptament van patir els consellers empresonats en el seu trasllat i arribada a la presó d'Estremera de Madrid. Com ha apuntat el lletrat en una entrevista al programa 'Més324' de TV3, els consellers van ser emmanillats per l'esquena, com es fa amb els presos perillosos, i traslladats sense cinturó de seguretat durant 4 hores de viatge.

El conseller Mundó té fins i tot un comunicat mèdic per les ferides causades per les manilles. Durant el trajecte també se'ls hauria amenaçat i se'ls hauria obligat a escoltar en bucle l'himne d'Espanya. Dos dels consellers van ser obligats a despullar-se a l'arribada a presó, "con si fossin traficants de droga".



L'advocat ha denunciat que el tracte ha estat "injustificadament vexatori" i que treballaran amb l'advocat de la resta de consellers empresonats, Andreu Van den Eynde, per denunciar el maltractament policial rebut.







L'actitud de la jutgessa Alonso-Cuevillas ha qualificat de "tristes i indignants" les imatges dels policies espanyols rient, fent comentaris homòfobs i advertint de suposats maltractaments durant el tarsllat amb furgoneta del vicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers. "El més greu és que no he sentit cap reacció oficial. En qualsevol país normal dimiteix el ministre de l'Interior de manera immediata i aquí acabaran tenint una medalla", ha lamentat l'advocat. "L'ambient era d'una hostilitat absoluta. A mi també m'han increpat a l'arribada a les presons amb tot tipus d'improperis. Es nota una ràbia i unes ganes... És el "a por ellos" amb ganes de demostrar l'autoritat i humiliar", ha afegit.

L'advocat de Rull, Turull, Forns i Borràs també ha denunciat l'actitud de la jutgessa Lamela durant les declaracions dels consellers. Segons Alonso-Cuevillas, la magistrada no escoltava els acusats i mirava el seu telèfon mòbil. "Potser jugava al Candy-Crush, no ho sé", ha dit.



Lamela tampoc es va personar per dictar la ordre de presó preventiva als consellers que esperaven en un passadís des de feia hores i va enviar una secretària judicial.

Crítiques de l'advocat de Comín i Borràs



També l'advocat dels consellers Antoni Comín i Meritxell Borràs, Gonzalo Boye, ha criticat a través del seu compte de Twitter que s'estiguin "burlant garanties procedimentals" i "deslegitimant l'autoritat" amb l'objectiu de perseguir una finalitat concreta.



Boye considera que fer prevaldre l'article 2 de la Constitució per sobre dels articles 9, 14 i 24, entre altres, "és una fal·làcia impròpia d'un estat democràtic i de Dret".