El líder del PSC aposta per ser una alternativa a la "dicotomia estèril entre independentisme i immobilisme"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha estès la mà "a l'esquerra i al centre, a federalistes i autonomistes" per aconseguir un 'canvi de rumb' a la política catalana en les eleccions del 21-D.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, estén la mà durant la seva intervenció en la jornada de debat socialista sobre els eixos del programa electoral del 21-D

"Vull un gran acord que impliqui una gran victòria per a Catalunya", ha assenyalat Iceta en la presentació aquest dissabte dels eixos del programa electoral del PSC.



"Necessitem àmplies majories per un pacte d'Estat per a Catalunya que impliqui més autogovern, millor finançament i una Espanya federal on Catalunya se senti còmoda, estimada i respectada", ha enumerat el primer secretari del PSC, que aposta per ser una alternativa a la "dicotomia estèril entre independentisme i immobilisme".



"Nosaltres volem tendir ponts, no cavar trinxeres ni aixecar fronteres", ha insistit Iceta, que ha desvetllat que 'Ara, solucions!' és l'eslògan electoral triat pel PSC en aquests comicis del 21-D.



Busquen el canvi



"Volem un canvi de formes, un canvi de polítiques, un canvi de govern i un canvi de president", ha reclamat el primer secretari del PSC, que ha denunciat que aquesta legislatura de l'executiu de Puigdemont ha estat "un desastre total i absolut". "El balanç d'aquests dos anys és una societat dividida, una economia afeblida amb la marxa de 2.000 empreses i un país aïllat amb una UE que ha rebutjat de forma rotunda la via unilateral", ha reflexionat en veu alta Iceta, que també ha recordat que hi ha "membres del Govern en presó preventiva i d'altres a Brussel·les intentant eludir l'acció de la justícia".



De fet, el primer secretari del PSC ha corresponsabilitzat tant al Govern de la Generalitat com a la Moncloa d'haver arribat fins aquí, però amb més part de culpa cap a l'executiu català.

"2 milions no poden imposar la seva voluntat a 3 milions"

"La principal responsabilitat rau en aquells que van decidir emprendre una via unilateral i il·legal cap a la independència conscients que no tenien un suport ciutadà ni parlamentari suficient", ha recalcat Iceta. "Dos milions de persones no poden imposar la seva voluntat a 3 milions", ha puntualitzat el primer secretari del PSC, que considera que "el principal problema el tenim dins mateix de Catalunya".



"No hi ha una majoria prou àmplia per la independència i n'hi hauria d'haver una per emprendre les reformes necessàries", ha insistit Iceta, que s'ha erigit com la tercera via entre "independentisme i immobilisme". "Vull acabar amb la divisió entre els catalans, evitar el trencament entre Catalunya i la resta d'Espanya", ha manifestat el primer secretari del PSC.



La via del diàleg

Segons Iceta, "la via del diàleg, la negociació i el pacte passa per ser l'única formula per trobar una solució acordada". "Cal una política que ens porti de l'embolic a les solucions; de la rauxa al seny; de la inestabilitat a l'estabilitat; de la improvisació a la preparació; del frau a la sinceritat; i de la frustració a l'esperança", ha comentat el primer secretari del PSC, que ha batejat la legislatura de Puigdemont com la "del frau, el fracàs i la frustració".



"Frau perquè es va enganyar, fracàs perquè no s'ha assolit cap dels objectius fixats i frustració de tanta gent que ha vist com l'independentisme s'ha desfet en el vent", ha afirmat Iceta, que ha fet una última crida a la ciutadania de cara al 21-D.



"En aquests comicis volem convèncer a molta gent que potser no ens ha votat mai i que mai s'ha plantejat donar-nos suport. No només els socialistes de pedra picada", ha conclòs el líder del PSC.

