Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 16:15 h

El líder popular troba "surrealista" la proposta de llista única que ha demanat el President

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha demanat aquest dissabte que es deixi de parlar de Carles Puigdemont perquè considera que "és el passat".

"Puigdemont i Junqueras representen el pitjor dels darrers 40 anys a Catalunya", ha afirmat Albiol en un visita al barri gironí de Vila-roja on també ha afirmat que des del PP ara "l'ignoraran".El líder dels populars també ha valorat com a "surrealista" la proposta de llista única que el president Puigdemont ha llançat aquest matí.Albiol ha visitat aquest barrí gironí que ha fet, segons ell, un acte "de valentia" penjant banderes espanyoles i pintant-les a diferents parets de la zona.Els veïns li han traslladat l'enuig perquè l'Ajuntament hagi decidit suspendre els focs artificials del final de les Fires de Sant Narcís per l'actual situació política.El president dels populars ho ha trobat "una barbaritat" i ha demanat als concentrats que "ells en comprin i els facin" pel seu compte.