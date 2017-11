4 de novembre de 2017, 16.28 h

Rivera, i tú estàs "dEspasmus". Per cert que m'han dit que a LLavaneres us han vingut a rebre??? I doncs, "heu rebut" ?? No tinguis por home que aqui no som salvatges encara que ens vingui gent com vosaltres. Ens comformem en declarar-vos PERSONA NON GRATA.