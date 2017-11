Coscubiela rellisca amb un comentari sexista a la xarxa

Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 13:50 h

El portaveu de CSQP ha protagonitzat crítiques arran d'una piulada

14 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El fins ara portaveu de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela ha piulat "M'heu fet emocionar. Heu fet que sortís la meva part femenina"

El portaveu del grup de CSQP, Joan Coscubiela © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ICV, Joan Coscubiela, sexisme



M'heu fet emocionar. Heu Fet que sortis la meva part femenina. https://t.co/sEuAPu53K4 — J.Coscu (@jcoscu) November 4, 2017

Per combatre l'homofòbia no n'hi ha prou amb indignar-se amb agressions com la de Berga. Cal treballar cada dia pel respecte al diferent — J.Coscu (@jcoscu) March 13, 2017

Notícies relacionades

Per a Coscubiela, emocionar-se no és cosa d'homes. Així ho ha deixat plasmat en un tuit on deixa veure la seva vena més masclista.Aquesta però no és la primera vegada que Coscubiela fa un comentari fora de lloc a les xarxes socials. Fa uns mesos, el d'ICV va voler aprofitar un succés social per fer una arenga política però tampoc li va acabar de sortir bé.En l'intent de denunciar que no es fa prou per aturar l'homofòbia ha contribït a crear un discrus que no va molt a favor del col·lectiu LGTBI. En aquella ocasió, Coscubiela va voler deixar clar que se sent ben diferent d'un homosexual.