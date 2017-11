ERC donaria suport a una llista transversal amb PDeCAT, CUP i una part de Podem

Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 15:15 h

Rovira avisa que per presentar-se al 21-D cal que "tots els presos polítics surtin de la presó"

ERC ho té clar: el 21-D aposta per la llista transversal "de país" sempre que s'hi inclogui, a més d'Esquerra i el PDECat, a la CUP i també una part de Podem, segons ha pogut saber el directe!cat.

La secretària general d'Esquerra (ERC), Marta Rovira, ha avisat que per presentar-se a les eleccions del 21-D cal que s'alliberin el vicepresident del Govern destituït per l'Estat i president d'ERC, Oriol Junqueras, els consellers empresonats des de dijous, així com Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



En la seva intervenció en el Consell Nacional dels republicans, aquest dissabte al migdia, Rovira ha sentenciat: "Si nosaltres decidim anar a les eleccions cal que tots els presos surtin de la presó". A més, la fins ara portaveu del grup parlamentari de JxSí ha advertit que els comicis només es podran celebrar si l'independentisme accepta col·laborar-hi: "Unes eleccions a casa nostra es fan si nosaltres decidim que es facin".



Un 21-D amb condicions



Rovira ha reiterat que per concórrer al 21-D cal que totes les forces polítiques que s'hi presentin tinguin les mateixes condicions, i ha subratllat que, de moment, no es dona aquest escenari perquè "ells no tenen presos i nosaltres sí".

En aquesta línia, la secretària general d'Esquerra ha manifestat que l'Estat té ara una "primera prova". "Si vol unes eleccions democràtiques cal que deixi lliures els principals líders d'una de les formacions que se sotmetrà a votació", ha expressat, arrencant l'aplaudiment dels consellers nacionals de la formació republicana.

Advertències a l'Estat





Així Rovira ha vingut a dir que el govern espanyol haurà de complir amb les garanties que s'exigeixen des de l'independentisme. "Deuen ser conscients que necessiten que la participació legitimi el resultat de les eleccions", ha conclòs.



Rovira també ha advertit a l'Estat que per fer viable el 21-D caldrà que els ajuntaments del país hi col·laborin, que es facilitin locals, que es duguin a terme els sortejos de les meses, i que la majoria de la gent no faci insubmissió als comicis, que hi col·labori la comunitat educativa -el 21-D cau en dijous lectiu-, a més de necessitar les urnes de l'Estat que custodien els municipis.Així Rovira ha vingut a dir que el govern espanyol haurà de complir amb les garanties que s'exigeixen des de l'independentisme. "Deuen ser conscients que necessiten que la participació legitimi el resultat de les eleccions", ha conclòs.

Cadires buides amb els noms dels consellers del Govern membres d'ERC, així com el del vicepresident Oriol Junqueras / ACN