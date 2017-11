El president Puigdemont, per tant, compareixerà voluntàriament davant del jutge quan arribi el moment, segons han indicat fonts properes al govern a l'exili.Per ara, la fiscalia ha confirmat a l'ACN que encara no s'ha assignat un jutge instructor pel cas. “No tenim pressa, volem fer bé les coses”, han assegurat aquestes mateixes fonts de la fiscalia belga.

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje

