Així ho ha aprovat el Consell Nacional Extraordinari de la formació, celebrat aquest dijous al vespre.L'organització, liderada pel diputat del PDeCAT al Congrés Sergi Miquel, també ha subratllat que les eleccions són sempre un "aliat", i mai un "enemic", per a argumentar que la JNC avala que les forces sobiranistes.

La JNC acorda en Consell Nacional demanar una candidatura unitària dels actors independentistes el 21-D per defensar la República pic.twitter.com/BBKSVEsAOK

