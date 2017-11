Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 20:15 h

El delegat del govern espanyol demana a Puigdemont que "torni, doni la cara i assumeixi la seva responsabilitat davant la justícia"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha menystingut una possible llista unitària del món independentista de cara a les eleccions del 21 de desembre. "Aquesta fórmula que es van inventar el 2015 ha acabat i ha fracassat.

Ara estem a les portes d'una nova etapa a Catalunya, il·lusionant, que farà que cada partit es presenti amb el seu programa electoral", ha assenyalat Millo al programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra.



"El procés ha tocat punt final i estic convençut que hi ha una majoria de catalans que no vol repetir l'aventura. Que en tenen prou i que només volen estabilitat, garanties i que Catalunya funcioni com la resta d'Espanya", ha continuat el delegat del govern espanyol.



Missatge per a Puigdemont



Millo també ha aprofitat per enviar un missatge directe a Puigdemont i li ha demanat que "torni, doni la cara i assumeixi la seva responsabilitat davant la justícia". "Que pensi en el bé comú del conjunt dels catalans, recuperi el seny i toqui de peus a terra", ha reblat el delegat del govern espanyol.



Preguntat sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el delegat del govern central ha considerat que ha estat una actuació "contundent" i que "ha descol·locat molt" al Govern català destituït.



"Ara s'han d'inventar arguments i recursos per tal d'intentar fer creure que l'estat és repressor, opressor, que no respecta els drets humans...", ha enumerat Millo, que ha afirmat que el 155 "té un inici i un final". "Un final que només passa per la restauració de l'ordre constitucional a Catalunya", ha reiterat el delegat del govern espanyol a Catalunya.



Amenaces amb prorrogar al 155



De fet, Millo avisa que si l'independentisme torna a guanyar les eleccions del 21-D i continua amb el mateix programa es prorrogarà el 155.



"Algú em preguntava: i si guanya un partit que l'endemà vol tornar a fer el mateix que ha fet aquest Govern en els darrers dos anys? És una pregunta que es contesta sola: seríem en el mateix lloc on som ara. És lògic que automàticament s'aplicarien les mateixes mesures", ha respost el delegat.

