La CUP decidirà el 12 de novembre si es presenta a les eleccions del 21-D i en quin format ho fa

La CUP decidirà si es presenta o no a les eleccions, el proper diumenge 12 de novembre. Ho farà en l'assemblea nacional, i serà la militància qui acabi prenent la decisió.

També hauran de concretar en quin format es presenten --en solitari o en coalició--. Per evitar ser exclosos d'una hipotètica aliança, els anticapitalistes registraran abans del dia 7 una marca blanca que els permeti anar a les eleccions amb altres formacions, en cas que aquesta fos la decisió dels militants.La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Núria Gibert, reconeix que "treballen amb totes les opcions" i espera que fins el dia de la decisió no torni l'anomenat "pressing CUP". "Volem prendre les decisions des del treball i la política i no a través de les declaracions d'altres partits", ha reblat Gibert.