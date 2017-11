Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 21:15 h

El lema és "I'm a catalan", en al·lusió a les paraules del músic Pau Casals durant el discurs que va fer quan va recollir la Medalla de la Pau

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Els catalans van lluitar durant dècades contra la dictadura franquista. Després van donar la mà a la gent de Bòsnia durant la Guerra dels Balcans. Després es van manifestar contra la guerra de l'Iraq. També van sortir als carrers per demanar acollir als refugiats de l'última gran crisi humanitària a Europa. Sempre defensant la pau i compromesos amb la justícia, lluitant per les causes d'uns altres.

Captura del nou vídeo d'Òmnium 'I am a Catalan' Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, democràcia, Europa, Òmnium, república, UE

Així defensa Òmnium el fet de ser català en un nou vídeo –I am a Catalan-- 'Sóc un català' que ha fet públic aquest divendres. D'aquesta manera demana a Europea que ajudi Catalunya. El món "no pot abandonar" als catalans en la seva lluita per la independència. L'entitat aprofita i rememora el discurs que Pau casals va fer davant l'ONU quan va recollir la Medalla de la Pau el 1971 i demana ajuda a Europa per defensar els valors democràtics.

En el clip, una refugiada bosniana que va arribar a Catalunya a la dècada dels noranta ressalta que "ara més que mai, necessitem la vostra ajuda", en plena ofensiva de l'Estat per frenar la independència.

"Si us plau, no ens abandoneu", continua el vídeo. "La lluita dels catalans hauria de ser la lluita de tots els europeus per salvar els valors democràtics", argumenta just després de les imatges de l'1-O. "L'Estat espanyol es va oposar al desig de la gent de votar fent servir la força bruta" en enviar "una força de 12.000 policies per ocupar Catalunya" que va "ferir a més de 900 persones indefenses".





Notícies relacionades