El sindicat majoritari a l'ensenyament se suma a la vaga general del 8 de novembre

Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 18:45 h

USTEC-STEs ha decidit afegir-s'hi aquest dissabte i ha fet una crida a participar-hi

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El sindicat USTEC-STEs, majoritari entre els docents, ha decidit aquest dissabte donar suport a la vaga general convocada per al pròxim 8 de novembre a Catalunya per la central minoritària Intersindical-CSC i ha cridat a participar en la jornada d'atur.

USTEC•STEs (IAC) hem decidit donar suport i cridar a la participació a la vaga general del 8 de novembre. #VagaGeneral8N — USTEC-STEs (IAC) (@USTECSTEs) November 4, 2017

Notícies relacionades

La Intersindical ha convocat la vaga general en protesta per la "regressió de drets socials" i la precarietat laboral a Catalunya.Una decisió que la principal patronal catalana, Foment del Treball, va assergurar portarà davant la justícia per demanar que es declari il·legal a l'entendre que obeeix a motius polítics i no laborals.