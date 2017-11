Més de 92.000 signatures a favor de la inhabilitació de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela

Última actualització Dissabte, 4 de novembre de 2017 18:35 h

La petició es pot signar a la plataforma Change.org i s'enviarà al Tribunal Suprem i al Consell General del Poder Judicial

Més de 90.000 persones ja han signat una petició a la plataforma Change.org que demana la inhabilitació de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que ha empresonat Junqueras, set consellers del Govern i els líders de l'ANC i Òmnium.

La sol·licitud, iniciada per Claudia Alejos Gongora, serà entregada al Tribunal Suprem i al Consell General del Poder Judicial. "No es tracta de ser o no independentista. No és qüestió de ser catalanista o espanyolista. Això és una qüestió de llibertat i d'estat de dret: la presó és un últim recurs, és excepcional i ha de ser utilitzada mínimament", s'assenyala a la petició de Change.org.



"Una jutgessa que s'extralimita i utilitza el seu poder per exercir-lo de forma autoritària, no és una amenaça només per als exconsellers, és una amenaça per a totes les persones", continua el text, que posa èmfasi en aspectes com la manca de temps per a la defensa dels acusats, el forçament de la tipificació penal per un presumpte delicte de rebel·lió o l'esgrimit suposat risc de fuga i de destrucció de proves.



"M'indigna que una jutgessa pugui dictar un auto com aquest, sense fonament, sense rigor jurídic, amb una velocitat inusitada i sense respectar el dret de defensa", enumera la petició de Change.org. "L'abc de qualsevol facultat de Dret assenyala que la presó és una mesura excepcional i última, però per la jutgessa Carmen Lamela privar de llibertat sembla ser la regla", finalitza la sol·licitud redactada per Claudia Alejos.

