|| ||☆ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

4 de novembre de 2017, 20.56 h







MERCÈS, GERMANS DE L'ALTRA BANDA DE L'ALBERA, PER LA VOSTRA MOBILITZACIÓ .







AMB VOSALTRES HEM PASSAT MOLTS SEGLES JUNTS, I LA TRAÏCIÓ D'UN REI CASTELLÀ VA CREAR UNA FRONTERA ALLÀ ON NO N'HI HAVIA PAS CAP







QUE LES NOSTRES TERRES PUGUIN RECUPERAR LA IDENTITAT DE LA QUE HAVIEN GAUDIT EN ALTRES ÈPOQUES.







MERCÈS, DIT DE TOT COR !! !!☆!! !!