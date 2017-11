La premsa es fixa en una possible llista unitària per al 21-D

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

5 de novembre de 2017, 14.54 h





#2



Mare meva, PPobra PPalurda franquista, com et destrossa el cervell la ingesta d'aquesta mitja copeta diària d'ANÍS EL MONO !! !! !! !!







Mai no recordes, PPobreta , que els tranquil.litzants NO SOM PAS NOSALTRES, ELS IDEPENDENTISTES, ELS QUI ELS PRENEM, per un motiu molt evident: nosaltres a pitjor no hi podem anar.





Pitjor que estar junts amb els CORRUPTES I INCOMPETENTS ESPPANYOLETS QUE VOTEN EL CORRUPTE I INCOMPETENT PP, NO HI HA RES DE PITJOR.







Ben al contrari, PPalurdeta, vosa... Llegir més