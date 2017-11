Les estelades tornen a fer acte de presència a la Marató de Nova York

Els catalans que demà correm la marató de Nova York hem cridat #Llibertatpresosolitics #LlibertatJordis a Times Square @assemblea @omnium pic.twitter.com/Mx134z22tl — Joan Piqué Serra (@joanpique1) November 4, 2017

A l'emblemàtica Times Square, un nombrós grup de corredors va desplegar ahir una pancarta amb el lema 'Independence for Catalonia. Next State in Europe', acompanyada de nombroses estelades i cartells demanant l'alliberament dels 'presos polítics'."Els catalans que demà correm la marató de Nova York hem cridat #Llibertatpresosolitics #LlibertatJordis a Times Square @assemblea @omnium", comentava Joan Piqué, al seu compte de Twitter.En la tradicional parada de països –retransmesa per diverses televisions dels EUA, com l'ABC- els representants catalans també han desfilat amb estelades i crits d'independència darrera la delegació de Xile.