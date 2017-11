Última actualització Diumenge, 5 de novembre de 2017 17:30 h

L'exvicepresidenta de la CE es mostra "terriblement trista" per les detencions i critica que els jutges hagin de fer "la feina que no han estat capaços de fer els polítics"

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



L'exvicepresidenta de la Comissió Europea i ara eurodiputada Viviane Reding ha criticat que la situació a Catalunya "s'hagi deixat podrir durant tants anys" fins arribar a l'actual "bogeria absoluta". "Estic terriblement trista"; ha dit la luxemburguesa en una entrevista al programa 'La Semaine de l'Europe', emès per la corporació belga RTBF.

La comissària de Justícia, Drets Fonamentals i Ciutadania i vicepresidenta de la Comissió Europea, Viviane Reding Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, CE, Espanya, Europa, UE, Viviane Reding

"La justícia ha de fer el rol de la justícia, no s'ha d'utilitzar o pressionar perquè faci la feina que no han estat capaços de fer els polítics, és un problema enorme", ha lamentat Reding, que és Creu de Sant Jordi de la Generalitat i membre del Partit Popular Europeu. "Sóc severa amb tots, perquè hi ha hagut errors als dos costats, però la justícia no és pas un àrbitre polític, i ara sembla que la justícia hagi de resoldre un problema creat pels polítics", ha dit.



Reding ha recordat que la qüestió de Catalunya "no és un tema d'ahir", sinó que fa anys que s'arrossega, i ha dit que abans que entressin en joc els jutges "era necessari que els polítics trobessin una solució al problema". Reding ha parlat d'una situació de "misèria" en què els líders "no han estat capaços de jugar el seu rol, de resoldre el problema".



"No és un problema europeu"



L'exvicepresidenta de la Comissió Europea ha fet servir les mateixes paraules que el seu compatriota Jean-Claude Juncker per descartar, almenys per ara, una mediació europea. "Perquè una mediació pugui funcionar cal que totes dues parts acceptin la mediació, i està clar que Catalunya l'ha demanada a través de Puigdemont, mentre que Madrid, el govern central, la rebutja", ha recordat Reding. "No podem fer mediació si només una de les parts ho vol, és completament impossible", ha reiterat.



Reding ha dit, de fet, que Catalunya és un problema "intern" d'Espanya i ha defensat que cal trobar "una solució espanyola". L'excomissària de Justícia ha defensat que l'Estat espanyol és "un país de dret, té la seva justícia i la justícia aplica la llei, res més", i ha negat que la situació sigui equiparable a països com Hongria o Polònia. "No és un problema europeu", ha dit, afegint que només ho esdevindrà si Catalunya esdevé independent en un procés "just i acceptable per la constitució espanyola" i demana "ser membre" de la UE.