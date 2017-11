Última actualització Diumenge, 5 de novembre de 2017 13:30 h

L'exdiputada de la CUP diu que si la formació es presenta a les eleccions "en principi" no repetiria candidats

L'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant s'ha preguntat aquest diumenge si té sentit formar part d'una llista única de cara a les eleccions del 21-D.

"Llista única per fer què?", s'ha interrogat en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha assegurat que l'objectiu ha de ser "seguir avançant en el procés republicà".Segons l'exdiputada "quan tinguem aquesta resposta tindrem la millor solució per al 21 de desembre". Reguant respon d'aquesta manera a les propostes en aquest sentit que es van conèixer aquest dissabte.La regidora de la CUP Barcelona també ha assegurat que el president Carles Puigdemont està utilitzant des de Bèlgica "una via de defensa intel·ligent" i que això podria ajudar a "internacionalitzar el conflicte".Per a Reguant, el fet que Puigdemont i els altres quatre consellers siguin a Bèlgica deixa veure quina és la separació de poders de l'Estat, que considera "tendint a nul·la" i creu que "obre diferents marcs que fins ara no s'havien obert". D'aquesta manera exposa que "no ens sembla malament" que uns consellers es quedessin a Bèlgica i d'altres a Espanya.El president Puigdemont va apostar per una llista unitària "amb tots els demòcrates" mentre que ERC descarta aquesta opció si no inclou la CUP i part de Podem.En tot cas la formació anticapitalista no decidirà fins diumenge si concorre als comicis i de quina manera

