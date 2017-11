Encartellades reivindicatives a tot el país

Última actualització Diumenge, 5 de novembre de 2017 16:30 h

"Davant els que ens volen dividir, més diàleg. No descansarem fins que els tinguem a casa", ha afirmat el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri

Carrers i places d'arreu de Catalunya s'han omplert aquest diumenge de cartells per demanar la llibertat de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i els vuit membres del Govern destituït.

Imatge de l'encartellada d'aquest diumenge

La gent va omplint la pl. Universitat de Barcelona per l'encartellada massiva #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/8Ah8sqaC2K — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) November 5, 2017

Des de Girona fins a Vic passant per Manresa i Tarragona. L'acte central s'ha celebrat a la plaça Universitat de Barcelona, on l'encartellada ha estat massiva i ha aplegat centenars de persones al crit de 'Llibertat, llibertat'. Els assistents han empaperat fanals, la boca de metro o la llarga paret de la Universitat de Barcelona.Els cartells eren en color o en blanc i negre, però tots amb lemes per l'alliberament dels presos i el seu retrat. "Fa tan sols unes setmanes els Jordis eren on som ara, en la campanya de l'1-O. Ells són homes de pau, com el vicepresident i els consellers. Som aquí per exigir la seva llibertat la llibertat dels presos polítics", ha afirmat el portaveu d'Òmnium Cultura, Marcel Mauri."Davant els que ens volen dividir, més diàleg. No descansarem fins que els tinguem a casa", ha avisat Mauri.