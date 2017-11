El PDeCAT valida Puigdemont com a candidat al 21-D

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

5 de novembre de 2017, 15.18 h





NO HO VEIG PAS TAN CLAR.





La veritat és que si un estudi SERIOS demostrés que amb llista única no es guanyen escons, JO SERIA TOTALMENT EN CONTRA DE LA LLISTA ÚNICA.







És de creure que hi pot haver certs sectors de CSQP , de IV, d'EUiA, del PSC , que mai de la vida votarien una candidatura on hi figurés la dreta, és a dir, PDECat, però sí que votarien ERC o les CUP.







També és de preveure que alguns sectors de la quasi difunta UDC, es negarien a votar una candidatura on hi figu... Llegir més