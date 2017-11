Puigdemont i els quatre consellers es presenten voluntàriament a la comissaria

Última actualització Diumenge, 5 de novembre de 2017 13:45 h

S'han presentat acompanyats dels seus advocats

El president Carles Puigdemont i els consellers cessats Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret que eren a Bèlgica han decidit presentar-se davant de la policia belga. Tots ho han fet acompanyats dels seus advocats a la seu policial de la Rue Roral de Brussel·les, segons assenyala elDiario.es.

Tots cinc membres del Govern tenien una ordre europea de detenció enviada per l'Audiència Nacional espanyola a les autoritats belgues després que aquest dijous no es presentessin a declarar pels delictes de sedició i rebel·lió que ja ha portat vuit consellers a la presó.

Segons apunta el Nació Digital, un cop detinguts podran comparèixer davant d'un jutge. "Perquè un jutge sigui mandatat, les persones buscades han de ser privades de llibertat", ha explicat el portaveu de la Fiscalia i magistrat Gilles Dejemeppe i recull el digital, que recalca que fins que no siguin detinguts no s'establirà la jurisdicció de la causa i per tant no es pot assignar un jutge.

Aquesta decisió podria frenar una ordre de detenció per part de la Fiscalia belga que s'esperava per aquest diumenge al migdia. Aquest fet es produeix una estona abans de la roda de premsa anunciada per la mateixa fiscalia belga per informar sobre la situació i les mesures per aplicar l'euroordre de detenció contra els membres del Govern.