Catalunya en Comú renuncia a una llista unitària pel 21-D i aposta per fer una coalició amb Podem

Última actualització Diumenge, 5 de novembre de 2017 18:00 h

Plantegen les eleccions com "un missatge de resistència cap a l'embat del govern espanyol" i "una ofensiva per recuperar les institucions catalanes"

Catalunya en Comú es vol presentar a les eleccions del 21 de desembre en coalició amb Podem en una llista encapçalada per Xavier Domènech.

Així ho ha acordat aquest diumenge la Coordinadora Nacional de la formació, i ara haurà de ser l'assemblea del proper dissabte 11 la que hi doni el vistiplau.La proposta, sota el nom de En Comú Podem-Catalunya en Comú, deixa de banda l'opció d'una llista unitària plantejada pel PDeCAT i Esquerra, ja que la formació prioritza "establir punts en comú des de la pluralitat".En aquest sentit, la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha senyalat l'amnistia dels presos polítics i l'anul•lació de l'article 155 com a punts d'entesa entre candidatures.Alemany ha assegurat que el 21-D ha de servir per emetre "un missatge de resistència cap a l'embat del govern espanyol" i crear "una ofensiva per recuperar les institucions catalanes".