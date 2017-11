Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

5 de novembre de 2017, 22.01 h

Mark Demesmaeker (N-VA): "A Espanya hi ha un sistema judicial que no és just ni independent.”



El portaveu de Nova Aliança Flamenca, el principal partit del govern, afirma que "els catalans tenen amics i nosaltres portarem la seva veu i ens organitzarem per fer que el cas català s'escolti.”

El que hem vist les últimes setmanes, especialment dies i hores, no té precedents. És molt preocupant. És inacceptable que això estigui passant a la Unió Europea, on se suposa que compartim alg... Llegir més