El ministre de l'Interior belga critica Rajoy per la gestió la crisi catalana

Última actualització Diumenge, 5 de novembre de 2017 18:30 h

Jambon assegura que “Madrid ha anat massa lluny” i es pregunta “on està Europa?”

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



"Madrid ha anat massa lluny, on està Europa?". Així de contundent entrava el ministre de l'interior belga, Jan Jambon, als estudis de la cadena VTM Nieuws.

Tot i les sensibilitats diplomàtiques, el ministre critica durament a Espanya. "La gent pacífica s'ensorra, els membres del govern empresonats... Què han fet malament? Se'ls ha donat un mandat que han rebut dels seus electors. Em faig preguntes i em pregunto on és Europa". "Això està passant en un Estat membre de la Unió Europea i hi ha un silenci sepulcral per totes bandes", afegia sorprès.

El ministre però no perd l'esperança i espera que Europa "ho jutgi". "Si això passés a Polònia o Hongria, hi hauria molts comentaris". Jambon, del partit nacionalista flamenc N-VA, ha dit que la situació catalana obliga a fer-se "preguntes"





Crítiques des del PP Europeu



El vicepresident del Partit Popular Europeu i líder del PP a l'Eurocambra, Esteban González Pons, ha criticat les paraules de Jambon, que ha descrit com "irresponsables i perilloses".



Segons González Pons, els comentaris de Jambon posen en risc "la necessària cooperació entre els estats de la UE". "Si el ministre Jambon dubta de la imparcialitat i el respecte per la legalitat de la justícia espanyola, sens dubte el ministre té un problema de percepció de les democràcies a Europa", ha exposat.





Creu que la comunitat internacional ha de "vigilar" per tal de garantir que Puigdemont i els altres consellers acusats rebin un "procés correcte". "Hi ha la llei espanyola, però també hi ha el dret internacional, la Convenció Europea de Drets Humans i totes aquestes coses estan per sobre de la llei d'un Estat membre", reblava.El vicepresident del Partit Popular Europeu i líder del PP a l'Eurocambra, Esteban González Pons, ha criticat les paraules de Jambon, que ha descrit com "irresponsables i perilloses".Segons González Pons, els comentaris de Jambon posen en risc "la necessària cooperació entre els estats de la UE". "Si el ministre Jambon dubta de la imparcialitat i el respecte per la legalitat de la justícia espanyola, sens dubte el ministre té un problema de percepció de les democràcies a Europa", ha exposat.

Notícies relacionades