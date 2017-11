La difícil situació de Catalunya en Comú pel 21 de desembre

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 05:00 h

El disseny de la candidatura i el nom han ressuscitat batalles internes entre els partits confluents

Catalunya en Comú vol presentar-se a les eleccions del 21 de desembre en coalició amb Podem, en una llista encapçalada per Xavier Domènech. Aquestes són les dades que transcendeixen de la reunió que ha tingut aquest diumenge la coordinadora del partit.

En un principi, aquesta coordinadora havia de servir també per ratificar la composició de la candidatura en coalició amb Podem Catalunya, liderada per Albano Dante Fachin. Però la formació encara no ha finalitat la consulta interna, fet que obligat a postposar la decisió final.

Així, encara queden deures per fer. L'assemblea del pròxim dissabte dia 11 haurà de decidir i donar el vistiplau per a la decisió final. Ara per ara però, la proposta s'ha presentat sota el nom d'En Comú Podem-Catalunya en Comú i rebutjaria la llista unitària plantejada pel PDeCAT i Esquerra. Malgrat tot, també demanen la retirada de l'aplicació de l'article 155, la llibertat dels presos polítics i proposen una agenda constituent.

La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha assegurat aquest diumenge que seria "imprudent encarar amb normalitat" aquestes eleccions. Ara bé, davant la incertesa de la coalició amb Podem i el debat intern amb ICV ha demanat "respecte" pel debat intern.



Les diferències internes

Amb tot, tal com recull el Nació Digital, el disseny de la candidatura i el nom han ressuscitat batalles internes entre els partits confluents. El diari recull que fonts coneixedores detallen que ICV, que fins ara havia tingut el control de Catalunya Sí que es Pot, no ha encaixat bé que el tercer lloc de la llista es reservi a Podem. Els verds volen que Marta Ribas sigui la portaveu del grup, i de moment, no sembla que hagi de ser així.

El mateix digital recull que des d'un sector de Barcelona en Comú es qüestiona també la composició que ha posat sobre la taula Domènech. El que sí que té clar el futur candidat de la coalició és que no vol que el grup sigui segona part de CSQEP, ni pel control del grup, ni pel projecte que es defensi.

El que alguns sectors tampoc acaben d'encaixar massa bé és que el possible segon lloc al grup parlamentari l'ocupi Alamany i que el número tres sigui per a Joan Giner, dels anticapitlistes. Segons una informació publicada al Nació Digital, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, podria estar batallant per situar algú de la seva confiança, ja que Giner forma part del sector anticapitalista del partit, que alhora va donar suport a Fachin per ser secretari general.

