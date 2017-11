La decisió del jutge belga evidencia que els consellers empresonats són presos polítics

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 09:45 h

Reaccions polítiques a la posada en llibertat provisional del president Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les

Diverses personalitats sobiranistes reaccionen a través de Twitter a la decisió del jutge de Bèlgica de deixar en llibertat provisional al president Puigdemont i els quatre consellers. Segons ells, posa en evidència que els consellers empresonats a Espanya són presos polítics i mostra la fallida de la justícia espanyola. Carles Puigdemont també ha reaccionat en aquest sentit: "En llibertat i sense fiança. El nostre pensament és per als companys injustament empresonats per un Estat allunyat de la pràctica democràtica".

En llibertat i sense fiança. El nostre pensament és per als companys injustament empresonats per un Estat allunyat d la pràctica democràtica — Carles Puigdemont (@KRLS) November 6, 2017

La justícia belga acaba de confirmar que els d'aquí són 9 presos polítics — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 5 de noviembre de 2017

La diferència entre la separació de poders real i un sistema judicial polititzat. Entre una democràcia madura i un estat de dret fallit. — Roger Torrent (@rogertorrent11) 5 de noviembre de 2017

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, creu que la notícia de la llibertat amb mesures cautelars del president Puigdemont i els quatre consellers que estan a Bèlgica demostra que els consellers empresonats a Espanya són "presos polítics". "Ara ja podem dir: ho veieu com són presos polítics els que estan a la presó pel mateix, oi?", ha escrit Rovira a Twitter.En la mateixa línia, la fins ara diputada de la CUP, Mireia Boya, també ha reaccionat amb un missatge a Twitter: "La justícia belga acaba de confirmar que els d'aquí són nou presos polítics".Per la seva banda, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha celebrat a través de les xarxes socials que la justícia de Bèlgica hagi deixat en llibertat provisional el president Carles Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les: Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig. "Justícia justa!", ha piulat Pascal a Twitter."La diferència entre la separació de poders real i un sistema judicial polititzat. Entre una democràcia madura i un estat de dret fallit", ha escrit el fins ara portaveu parlamentari adjunt de JxSí, Roger Torrent.També ha reaccionat via Twitter el delegat del Govern a Madrid destituït, Ferran Mascarell, que considera que la decisió del jutge de Brussel·les mostra "la diferència entre una justícia independent i la justícia d'un Estat autoritari on ha desaparegut la divisió de poders".Tanmateix, l'ANC ha celebrat la llibertat provisional i ha enviat un missatge a la justícia espanyola: "Gran lliçó de justícia al sistema judicial espanyol", ha escrit l'Assemblea a Twitter, en un text acompanyat de l'etiqueta #llibertat.