Evita valorar la resolució de deixar en llibertat provisional el president Puigdemont

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha entrat a valorar la decisió del jutge belga que ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars el president Puigdemont i quatre dels consellers destituïts després de prendre'ls declaració. L'actuació de la justícia belga contrasta amb l'espanyola, que va decretar dijous passat presó provisional sense fiança per al vicepresident Oriol Junqueras i vuit consellers destituïts.

Saénz de Santamría ha assegurat que "Bèlgica és un sistema "tan democràtic com l'espanyol". En aquest sentit, "el gobierno té màxim respecte per les decisions dels jutges a Espanya i a Bèlgica, com a tots els estats que respectem la separació de poders", ha manifestat.

La vicepresidenta ha dit que desconeix els terminis que regiran tot el procediment judicial a Bèlgica i ha evitat valorar el fet que Puigdemont pugui ser candidat a les eleccions del 21 de desembre des de la capital d'Europa.

Saénz de Santamría s'ha limitat a puntualitzar a un periodista que li demanava sobre aquesta possibilitat i que es referia a Puigdemont com a president. "És expresident", ha respost lacònicament.

