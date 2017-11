Aquest és el missatge contra la violència ultra de Junqueras des de la presó

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 10:45 h

Acusa el PSC de callar i emparar aquestes agressions

Junqueras recorda que aquest dissabte a Mataró una parella de joves va ser "agredida" per un grup de persones "abillades amb banderes espanyoles", i lamenta que "si t'apallissa" un grup d'extrema dreta" en nom de la defensa de la unitat d'Espanya "no passi res".

El vicepresident de la Generalitat destituït pel gobierno, Oriol Junqueras, ha escrit un article d'opinió des de la presó d'Estremera que publiquen els diaris 'Nació Digital' i 'Público' on exigeix al PSC que condemni la "violència" ultra als carrers.

A més, el també conseller d'Economia es pregunta per què la direcció dels socialistes "esperona repetidament la participació en actes on es produeixen agressions violentes". "Com és que calla i empara amb el seu silenci i/o connivència la violència?", afegeix l'article.

En contra, Junqueras agraeix a la direcció de Podem a Catalunya per la "digníssima actitud de tants i tants cercles" del partit davant el 155 i l'1-O, així com l'actitud "exemplar" del secretari general del partit a Catalunya, Albano Dante Fachin, a qui envia el seu "agraïment i estima".

Per últim, el vicepresident es dirigeix al poble català per demanar que mantingui com a valor el respecte als drets fonamentals, a la convivència i l'expressió pacífica de les seves idees, "siguin les que siguin".

"Ja hem demostrat que a Catalunya es pot manifestar un milió de persones festivament i sense que es trenqui ni una sola paperera. Que tothom en prengui exemple, si us plau", conclou el text.



El moviment veïnal de Mataró condemna l'agressió "feixista"



El secretariat de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) ha emès aquest dilluns un comunicat de condemna de les agressions que va patir dissabte un jove de la ciutat "a mans d'un grup d'extrema dreta" durant la manifestació unionista que va recórrer els carrers de la ciutats per reivindicar la unitat d'Espanya.



El moviment veïnal reclama a totes les institucions i partits polítics que rebutgin frontalment aquest tipus d'actituds i avisa que qualsevol que no ho condemni i es mantingui equidistant "estarà donant suport implícit" a les agressions, ha explicat el president de la FAVM, Juan Sánchez.

