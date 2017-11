El PP respon al viceprimer ministre belga després que qüestionés el sistema judicial espanyol

No hi ha cap vot

En un comunicat, el dirigent popular diu que el partit de Jambon té "un acreditat historial xenòfob, en contra de la igualtat de les persones, i també de rebuig als immigrants, entre d'altres" i li ha demanat que no "doni lliçons a una democràcia com l'espanyola".



El portaveu del PP europeu al Parlament ha reclamat al viceprimer ministre belga que com a part d'un govern d'un Estat membre "hauria de respectar i confiar en la justícia espanyola".

"No hi ha absolutament cap motiu pel contrari", ha subratllat González Pons, que ha criticat Jambon per fer declaracions "irresponsable si perilloses per mantenir la necessària cooperació entre els estats de la UE".