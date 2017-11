Fachin dimiteix com a secretari general de Podem després de la intervenció d'Iglesias

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 11:25 h

Assegura que treballa per articular un "partit instrumental" per a les eleccions del 21-D

El secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, ha anunciat aquest matí que deixa la secretaria general de Podem i la militància del partit després de la "intervenció" de la formació per part de Pablo Iglesias.

"Dimitiré com a secretari general després d'aquesta roda de premsa i deixaré la militància de Podem i Podemos", ha anunciat Fachin davant dels mitjans.

Justifica la seva decisió perquè assegura que les formes de fer de la direcció estatal no es corresponen amb les de Podem. A més, ha afirmat que encara no li ha comunicat al secretari general de Podemos, Pablo Iglesias.

Tanmateix, ha manifestat el suport dels companys de la formació i ha afirmat que "molts cercles" de Podem també creuen que la decisió de Pablo Iglesias és "delirant" i un error.



Possible "preacord" de cara el 21-D



Molt crític amb Catalunya en Comú i amb Xavier Domènech per un posicionament "acrític" arran de la consulta per a la confluència de cara al 21-D, Fachin ha assegurat que no pretén "fitxar" per a cap llista d'un altre partit.



Ara bé, ha admès però que el seu sector està en converses amb formacions com ERC, la CUP i Procés Constituent per buscar un "preacord" de cara les eleccions del desembre. Fachin no ha concretat més però ha assegurat que treballa per articular-ho des d'un "partit instrumental".

El Consell Ciutadà de Podem va prendre el control del partit a Catalunya per les diferències amb el secretari general, Albano Dante Fachin. La direcció estatal de Podem va desautoritzar Fachin després de nombrosos episodis de tensió amb la direcció de Podem per l'estratègia entorn del referèndum d'independència.

