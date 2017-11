Aquesta és la fórmula amb la qual Albano Dante concorreria en una llista independentista

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 13:00 h

S'emmiralla amb el projecte que va derrotar el discurs més racista del Partit Popular

Albano Dante Fachin ja pensa amb quina és la millor fórmula per aglutinar més suports al projecte sobiranista. Malgrat la seva postura no independentista, l'exlíder de Podem Catalunya es mostra partidari d'un front polític que defensi l'autodeterminació davant l'aplicació del 155.

Fachin és molt crític amb l'equidistància dels comuns a l'hora de posicionar-se entre el 155 i l'autodeterminació, una postura marcada sobretot pel projecte estatal de Pablo Iglesias i els càlculs electorals de Colau a Barcelona.

Aquesta reafirmació en la defensa de les llibertats de Catalunya i abandonar l'equidistància l'han empès a deixar Podem, també ha estripat el carnet d'afiliat, i a registrar un partit "instrumental" per poder així concórrer en una llista, unitària o no, que defensi les institucions catalanes.

Guanyem Badalona, el referent

La fórmula guanyadora és la de Guanyem Badalona, qui aposta per fer un front comú "demòcrata i republicà" per al 21-D que aglutini representants de l'independentisme i el federalisme. Aquest front proposat des de Badalona rebria el nom de "Consens Badalona", i serviria per "engegar el procés constituent des del municipalisme i donar resposta a "l'emergència social". En aquest sentit, el propòsit també seria el de "defensar les institucions catalanes legítimes sorgides del vot de la ciutadania, oposant-nos així al 155". Un projecte que, per a Fachin, ha demostrat ser "útil" per fer front al feixisme.

El "Consens de Badalona". Poca broma amb això. Una proposta que ja s'ha demostrat útil per fer front al feixisme: https://t.co/JStRjbaJTe — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 6 de novembre de 2017

