Domènech rebutja plantejar el 21-D com l'elecció entre dos fronts

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 13:30 h

Reitera que no aposten per una llista unitària però defensa que hi ha d'haver certs punts en comú que "uneixin el catalanisme"

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El candidat dels comuns en els comicis del 21-D ha considerat que Catalunya ha arribat a una situació "límit" i ha rebutjat que es plantegin aquestes eleccions com una qüestió de "fronts". Amb tot, ha explicat que ha decidit presentar la seva candidatura per al 21-D amb l'objectiu d'"intentar passar de la lògica de blocs" per passar a una de "nous consensos".

En declaracions a RAC1, s'ha mostrat en contra que es posin sobre la taula dos blocs "que abandonen l'eix social i aposten només pel nacional" i ha reivindicat que el que cal és buscar àmplies majories per tal de "desbloquejar" la situació actual.



En aquest sentit, ha reiterat que no aposten per una llista unitària tot i que ha defensat que hi ha d'haver certs punts en comú en els programes electorals que "uneixin a tot el catalanisme". Aquests haurien de ser, segons Domènech, reclamar la llibertat dels empresonats, la suspensió del 155 i que Catalunya pugui decidir el seu futur.



Per altra banda, ha criticat el plantejament "naïf" que ha fet l'independentisme i ha lamentat que s'hagi arribat a la situació actual. Per això, ha considerat una "irresponsabilitat" que es vulguin reiterar propostes com les que han portat Catalunya a la situació actual.



Domènech ha recordat que els comuns no defensen la independència sinó una Catalunya "amb més autogovern, que pugui decidir el seu futur i estant amb la resta de pobles de l'Estat" i ha reivindicat que sempre ha estat així.



Paralel·lament i abans de conèixer-se la dimissió d'Albano Dante Fachin com a secretari general de Podem, Domènehc ha afirmat que desitja que aquesta formació formi part de la coalició i ha qualificat de "preocupant" la situació del PSC.

Notícies relacionades