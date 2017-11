Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 14:45 h

Condemna el silenci de Brusel·les i avisa que estan en joc els "drets humans"

L’excomissari de Comerç de la Unió Europea i exministre d'Exteriors belga, Karel De Gucht, ha afirmat aquest dilluns que "empresonar polítics electes catalans és inacceptable" i ha criticat el silenci de la Comissió Europea en tota la crisis.

De Gucht afirma que "és un tema molt complicat, però em sembla que la Comissió Europea, i potser també el Consell Europeu, haurien de deixar clar que no és pas normal posar polítics a la presó".

En aquest sentit, ha condemnat el silenci de la Unió Europea i ha criticat que és "massa fàcil" parlar d'un "afer intern" quan el que està en joc són els "drets humans".

En una entrevista amb l'emissora belga Radio 1, l'excomissari ha dit que fer-ho posa en qüestió que l'Estat espanyol sigui una "democràcia que funciona amb normalitat".

De Gutch ha afirmat que les democràcies han de dictar "penes proporcionals" i que per una qüestió política com la independència, demanar 30 anys "no és ni democràtic ni d'acord amb els drets humans".

