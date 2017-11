Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU UN LA SEVA ESTACIÓ DE TREN NO TE MARQUESINES I FALTEN MÉS ZONES VERMELLES FUGIR CAP A BELGICA BRUSSEL-LES ES UN ACTA DE GRAN COVARDIA POLITICA NO TE CAP ALTRA NOM PUIGDEMONT ES UN POLITIC COVARD ABANDONA ALS SEUS CONSELLERS I ALS CATALANS I CATALANES AIXO SON FETS NO PARAULES AIXO ES TRAÏR A CATAL FUGIR CAP A BELGICA BRUSSEL-LES ES UN ACTA DE GRAN COVARDIA POLITICA NO TE CAP ALTRA NOM PUIGDEMONT ES UN POLITIC COVARD ABANDONA ALS SEUS CONSELLERS I ALS CATALANS I CATALANES AIXO SON FETS NO PARAULES AIXO ES TRAÏR A CATAL

6 de novembre de 2017, 14.56 h

XAVIER TRIAS Que vols fer MORIR DE VELL CON FRANCO EN LA CADIRA DEL PODER , No seria hora JA DE MARXAR DE DIMITIR . Tindrias deixar pas altres del teu Partit polityic ocupin el teu lloc puesto LA Cadira no es teva LO MILLOR PEL PDECAT DEL AJUNTAMENT DE BARCELONA Es que tu marxis Voluntariamente JA TOCA JUBILATE Ja cobraras la PENSION HE Disfruta de la VIDA FORA DE LA POLITICA Con fa JORDI PUJOL i els seus fills he o Felix Millet Home de C... Llegir més