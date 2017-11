Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 14:15 h

D'altra banda, els republicans insisteixen en una llista unitària a la qual s'hi sumi des de la CUP fins a l'espai dels Comuns

Albano Dante Fachin, fins ara secretari general de Podem Catalunya, s'ha guanyat les simpaties del sector sobiranista -malgrat la seva postura no independentista- per mostrar-se obertament partidari d'un front polític que defensi l'autodeterminació davant l'aplicació del 155. Tant és així que el portaveu d'Esquerra Republicana (ERC), Sergi Sabrià, li ha estès la mà després que ell hagi dimitit aquest dilluns del càrrec i s'hagi donat de baixa de la formació morada.

En una roda de premsa posterior a la reunió de la Permanent Nacional dels republicans, Sabrià ha afirmat que ERC convidarà Fachin "a participar del que li vingui de gust". Així mateix, el portaveu d'Esquerra ha reiterat que estaria encantat que el fins ara líder de Podem Catalunya tingués la voluntat de "col·laborar". "Segur que trobaríem la manera de fer-ho", ha insistit.En aquesta línia, Sabrià ha recordat que ERC aposta per llistes "obertes i plurals", i ha posat com a exemple la darrera candidatura que va presentar al Congrés: "Ho representava perfectament", ha asseverat. Al seu torn, Fachin ha informat avui que ja ha registrat un partit "instrumental" per poder concórrer en una llista, unitària o no, que defensi les institucions catalanes.