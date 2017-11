Barra lliure per a celebrar la detenció de Puigdemont a una discoteca madrilenya

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 15:45 h

La nit del divendres de 3:30 a 4:30 i, a més, regalava banderes espanyoles i bengales

Una discoteca de Madrid va celebrar abans d'hora la detenció del president de Catalunya, Carles Puigdemont. Just després de l'orde de cerca i captura internacional de la justícia espanyola de divendres passat, la sala Tiffanys va regalar barra lliure d'alcohol a tots els seus clients per a celebrar-ho. A més de les 3:30 de la matinada fins a les 4:30 es regalaven també banderes d'Espanya i bengales.

El flyer de Tiffany's del 3 de novembre del 2017 © Tiffany's Comparteix Tweet

Etiquetes catalanofobia, discoteca, espanyolisme, madrid, patriotisme, tiffanys, ultra, unionisme

La decisió de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela de decretar una ordre de detenció internacional contra el president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont s'havia de celebrar amb alcohol a les venes. Així ho va decidir una discoteca de Madrid, la Tiffanys amb barra lliure que, per cert, no va ser precisament de garrafa sinó de primeres marques, segons els propietaris.Al flyer de l'esdeveniment, que ha estat publicat per diferents mitjans espanyols, era un fotomuntatge de Puigdemont empresonat amb una bandera d'Espanya de fons i amb el títol "Bye bye Puigdemont". La publicitat també es va escampar a través de les xarxes socials.Aquesta discoteca hi van a passar les nits els joves madrilenys de classe mitjana alta i és una de les més de moda de la capital espanyola. Es troba a l'elitista barri madrileny de El Viso. El patriotisme ranci espanyol no és la primera vegada que aterra al món d'oci nocturn; el Teatre Barceló va cobrir fa unes setmanes la seva façana amb una enorme estanquera i el seu DJ va punxar l'himne espanyol ( que la gent es va equivocar en cantar ) tal com va passar a les discoteques Kapital i Mitty.