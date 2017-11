Esquerra colla la CUP per una llista unitària: si no s'hi suma tot el sobiranisme, es presentaran per separat

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 15:15 h

Els anticapitalistes ho decidiran en una assemblea nacional aquest diumenge

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ERC s'ha mostrat optimista amb la llista unitària de màxims que demana per a les eleccions del 21-D, però ha advertit que si no s'hi suma tot el sobiranisme -des de la CUP fins a l'espai dels Comuns- es presentaran per separat. Els anticapitalistes encara no han decidit si es presentaran als comicis ni en quin format i, tot i que no ho faran fins la celebració de la seva assemblea nacional aquest diumenge, els republicans ja han començat a collar-los perquè formin part d'un possible front comú independentista a les urnes.

Així ho ha exposat el portaveu del partit, Sergi Sabrià, en una roda de premsa posterior a la reunió de la Permanent Nacional d'ERC. El dirigent independentista ha afirmat que aquest cap de setmana s'ha parlat "amb tothom" i s'ha detectat una "voluntat inequívoca" de coordinació per part de tots els agents polítics.La CUP ha decidit aquest dissabte registrar una marca blanca abans de demà, quan acaba el termini per registrar coalicions de cara al 21-D, per tal de poder formar part d'una llista unitàira si així ho decideixen els militants aquest cap de setmana. En aquest sentit, Sabrià ha avisat la CUP que registrar una llista blanca com a punt de partida no és la millor opció, ja que es perden els drets de formar part dels espais electorals i tampoc no es pot assistir als debats de campanya. "Ens ho juguem gairebé tot i no es pot renunciar a cap opció", ha argumentat.