Collboni pressiona Colau a dos dies de la consulta interna sobre la continuïtat del pacte municipal amb el PSC

Després del debat intern de les darreres setmanes, BComú ha decidit preguntar als seus 10.000 inscrits si cal mantenir o no l'acord amb els socialistes.

"Li demano a Colau claredat i lleialtat al pacte", ha dit Collboni, que ha recordat que l'acord subscrit per BComú i PSC excloïa específicament la qüestió nacional.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal