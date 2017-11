El govern espanyol descarta la il·legalització de partits de cara al 21-D

Segons Català, el govern espanyol ha estat "prudent i mesurat" en l'aplicació del 155, que ha dit "finalitzarà" amb les eleccions del 21-D. El ministre ha assegurat, amb tot, que del nou Parlament i Govern que en sorgeixi espera que "es comporti amb lleialtat institucional i constitucional". Al seu torn, el líder del PPC, Xavier García Albiol, també ha reconegut que l'aplicació de l'article 155 a Catalunya té una data caducitat amb la convocatòria d'eleccions , però ha avisat l'independentisme que es pot prorrogar si continua amb el procés. "Si l'independentisme obté majoria el 21-S es continuarà aplicant el 155? No, els resultats es respectaran. Ara bé, si el nou govern independentista vol seguir endavant amb la ruptura el govern d'Espanya estaria legitimat i obligat a un nou 155", ha assenyalat.

Així mateix, el ministre ha considerat que “no són comparables” els procediments oberts a l'Estat i a Bèlgica contra els membres del Govern destituït i, en aquest sentit, ha dit, les mesures cautelars “tampoc poden ser comparables” després que la justícia belga hagi deixat en llibertat i sense fiança Puigdemont i quatre consellers. No obstant, Catalá s'ha mostrat convençut que l'ordre europea de detenció i trasllat a Espanya del president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig, "tindrà un bon final", "acabarà resolta favorablement" i tots ells, ha dit, "es presentaran davant els tribunals espanyols".

#1 Miquel Tiana Tiana 6 de novembre de 2017, 18.34 h Hi ha cap motiu pel qual ens haguem de creure aquesta gent?

