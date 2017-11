Catalans residents a l'exterior denuncien traves per poder votar el 21-D

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 19:15 h

Asseguren que algunes ambaixades els han volgut colar documentació de les eleccions del 27-S

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Ja es van denunciar irregularitats en el vot per correu el 27-S i sembla que la sospita s'estén a les eleccions del 21-D. Diversos catalans residents a l'exterior han denunciat a RAC1 que algunes ambaixades espanyoles els han donat el formulari que es va fer servir als comicis de 2015 i no el que serviria per al proper desembre. El problema arriba en el moment que algú omple els documents sense adonar-se de l'error, ja que aquesta persona es pot quedar sense votar.

Imatge amb que un usuari a les xarxes socials denuncia les suposades irregularitats © Twitter @AntoniPam Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21-D, irregularitats, vot per correu

Aviseu a tots el q voten a l'estranger q revisin els formularis de sol.licitud siguin correctes.Avui a Milà un del 2015! @omnium @assemblea pic.twitter.com/WRy1PD7urp — Antoni Pàmies

Així ho ha criticat públicament a la ràdio catalana la Núria Sandrós, resident a Milà. Segons ella, el consolat li hauria intentat colar els papers antics tot i disposar dels adequats per aquestes eleccions. "Ells van dir que eren els que els havien donat per a aquesta votació. Hi ha hagut gent del grup que se’n va adonar ràpidament i una persona va muntar un ciri impressionant. Llavors li van donar el que tocava. Això vol dir que ells tenien els altres però, si no te n’adonaves, et donaven el que no et servia", ha explicat a RAC1.Segons han informat a la ràdio, sembla que no es tractaria d'un cas aïllat, ja que han pogut contactar amb més d'una persona en la mateixa situació. La Maria Gubern, per exemple, també ha explicat que l'ambaixada de la República Democràtica del Congo li va posar traves per fer-se amb la documentació correcta. "El que l’ambaixada m’ha dit és que, encara que hagi demanat el vot en el termini adequat, el més probable és que no m’arribi la documentació a temps per votar des del Congo", ha assegurat a RAC 1.Altres catalans residents a l'estranger han denunciat la mateixa situació a través de les xarxes socials.