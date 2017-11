Setge a un jugador català de l'Elx per comparar el Gobierno amb el franquisme

Última actualització Dilluns, 6 de novembre de 2017 19:45 h

Román Golobart no s'amaga a Twitter

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Des de fa uns dies el perfil de Twitter de Román Golobart treu fum. És per un tuit que no ha volgut esborrar on es posicionava política de manera clara i inequívoca. Lluny d'amagar-se ha contestat alguns dels insults i, a més, no ha esborrat la polèmica publicació.

En 1940 Franco fusila a Companys.

En 2017 Rajoy encarcela a Puigdemont. Poco ha cambiado... #PresosPoliticos — Román Golobart (@Golobart3) 2 de novembre de 2017

Eso dirian algunos en 1940. https://t.co/qoRsqW2yCH — Román Golobart (@Golobart3) 2 de novembre de 2017

El jugador de futbol nascut a Barcelona i de 25 anys, Román Golobart, actualment a les files del Elx Futbol Club, de segona divisió B, escriu el que pensa a Twitter i no se n'amaga. De fet, recentment ha declarat a una entrevista a un mitjà local esportiu que "les xarxes socials són una extensió de la personalitat de cadascú. Si fos artista o empresari, faria servir Twitter igual". Respecte a la gent que el critica, fins i tot, ha arribat a dir: "és molt fàcil, si no us agrada, no em segueixis".I què és el que ha escrit que ha fet enfurismar a la casta més unionista espanyola? Doncs un tuit demolidor: "El 1940 Franco afusella a Companys. El 2017 Rajoy empresona Puigdemont. Poc ha canviat ... #PresosPoliticsSegons la Sexta Tv, el club valencià hauria demanat al jugador que es controli a les xarxes. El fet és que ell segueix i avui publicava una foto del seu Instagram convdant la gent a insultar-lo a l'altra xarxa social que no pas Twitter.