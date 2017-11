Nou impuls per promocionar les comarques de Barcelona, amb “Barcelona no té fi”

Última actualització Dimecres, 15 de novembre de 2017 04:55 h

A les comarques de Barcelona, hi ha tot un món de possibilitats per gaudir de l’oci, la cultura i la natura. Un territori ric i divers entre el Pirineu i la Mediterrània amb més de 100 quilòmetres de costa, 12 parcs naturals, art, patrimoni cultural i una gastronomia reconeguda, sota el paraigua de la marca turística creada per la Diputació de Barcelona, “Barcelona es mot més”.

Des dels grans cellers tradicionals fins a petites empreses familiars, descobreix els secrets de les cinc denominacions d'origen de les comarques de Barcelona © (Foto: Diputació de Barcelona)



Descobreix un patrimoni espectacular molt a prop de Barcelona. © (Foto Marc Vila / Diputació de Barcelona)



Ciclisme, esports nàutics, senderisme, rutes a cavall, vols en globus… trobaràs una pila de propostes per aprofitar el temps lliure de forma activa

L’objectiu de “Barcelona no té fi” és que els ciutadans de la demarcació de Barcelona coneguin i puguin gaudir de totes les possibilitats, l’oferta turística i l’amplia oferta d’allotjaments que ofereix la demarcació de Barcelona: prop de 5.000 allotjaments turístics, entre hotels, càmpings, i cases rurals (277, al Berguedà; 244, a Osona, 171, al Bages; 42, al Moianès; 132, a l’Anoia; 133, Alt Penedès; 1.658, al Garraf; 244, al Baix Llobregat, 118, al Vallès Occidental; 235 al Vallès Oriental i 1.556 al Maresme) i més de 130.000 places d’allotjament (10.460, al Berguedà; 5.708, a Osona, 2.790, al Bages; 812, al Moianès; 1.421, a l’Anoia; 1.461, Alt Penedès; 21.306, al Garraf; 14.548, al Baix Llobregat, 6.338, al Vallès Occidental; 7.193 al Vallès Oriental i 58.042 al Maresme).

La Diputació de Barcelona impulsa sota la marca paraigua “Barcelona és molt més”, les tres submarques: “Paisatges Barcelona” (Moianès, Osona, Bages i Anoia), “Costa Barcelona” (Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Penedès) i “Pirineus Barcelona” (Berguedà). Però la demarcació de Barcelona no només ofereix destinacions, ofereix també experiències. És diversa, tranquil·la, urbana, familiar, responsable i sostenible, amb bona arquitectura, amb festa i esdeveniments, esports, gastronomia i productes de la terra.

Ara, amb “Barcelona no té fi”, es vol promocionar el turisme dins de la pròpia demarcació i augmentar, en conseqüència, el nombre de turistes locals. Així, a partir d’avui es duran a terme accions a la ciutat de Barcelona per fer difondre els atractius de les comarques barcelonines.

Nombre de turistes i pernoctacions en continuo creixement

L’any 2016 es van allotjar 4,7 milions de viatgers a les comarques de Barcelona (excepte el Barcelonès), amb un augment de més de 650.000 turistes (16%) respecte l’any 2015 i un milió més que el 2012.

Pel que fa a les pernoctacions en allotjaments a les comarques de Barcelona (menys Barcelonès), l’any 2016 va tancar amb 13,5 milions de pernoctacions, prop de 922.000 més que l’anterior any (+7,35%) i 1,3 milions més que el 2012 (+11%). Una mica superior a la mitjana de Catalunya, que va ser de 5,9% d’increment de pernoctacions.

Segons procedència, aquest 2016 el nombre de turistes estrangers (2.402.937) supera als espanyols (2.301.371), amb una diferència de més de 100.000 viatgers. És la diferència més gran dels darrers sis anys i la millor dada assolida fins ara. A més, el 2016 va registrar un 23% més de viatgers estrangers que l’any 2012, 600.000 turistes més. Aquesta tendència posa de relleu la progressiva internacionalització de les comarques de Barcelona, seguint la tendència de la ciutat de Barcelona.